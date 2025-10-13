MN - Saelemaekers, confermata la lesione al flessore. Nuovi esami tra una settimana

Per Alexis Saelemaekers è confermata la lesione al flessore della gamba destra, apprende la redazione di MilanNews.it: gli esami medici svolti in Italia hanno evidenziato quello che era già emerso in Belgio nella giornata di sabato 11 ottobre. L'esterno rossonero salta quindi la gara contro la Fiorentina di domenica 19 ottobre a San Siro e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l'evoluzione dell'infortunio.

COSA È SUCCESSO

Nella giornata di venerdì l'esterno è rimasto in campo per circa un'ora contro la Macedonia del Nord, sfida poi terminata in pareggio (0-0). Sabato pomeriggio la prima notizia che ha fatto drizzare le antenne a tutto il mondo rossonero: l'account X del Belgio ha annunciato che dopo i controlli medici Alexis non sarebbe stato a disposizione per la partita di oggi contro il Galles. HLN.be era andato più nel dettaglio: stando al loro report si trattava di una lesione muscolare al flessore ed effettivamente è stato così

LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Sono ancora da capire i tempi di recupero di Alexis, ma verosimilmente una lesione al flessore terrà fuori il giocatore tra le due settimane ed il mese: il tutto dipende dal grado (primo, secondo o terzo) e da come andrà il processo di guarigione. La situazione verrà monitorata con la giusta attenzione dallo staff medico rossonero. Un grattacampo importante per Allegri, che in questa prima parte di stagione ha visto nel belga un vero e proprio jolly: tanto importante in fase offensiva quanto fondamentale in quella difensiva. La soluzione più semplice vedrebbe la scelta di sostituirlo con Athekame, con il terzino svizzero che al momento è un profilo tutto da vedere e scoprire. Allegri però già contro la Juventus ha dimostrato di non avere alcun timore nel lanciare i giovani, come ha fatto con Bartesaghi per sostituire lo squalificato Estupinan. Un'altra soluzione potrebbe essere un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-3-3, con Pulisic ala destra, solito centrocampo a tre ed uno tra Athekame e Tomori (come terzino bloccato) sulla destra. Il tecnico livornese ha una settimana per pensarci.

