Pochettino: "La caviglia di Pulisic ha risposto bene con l'Ecuador. Rispetto a quando è arrivato sta molto meglio"MilanNews.it
Ieri alle 23:47News
di Manuel Del Vecchio

In vista dell'amichevole degli USA contro l'Australia in programma mercoledì notte alle 3 italiane, il ct Pochettino ha parlato anche delle condizioni di Pulisic. Queste le sue dichiarazioni:

“Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile. Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato”.