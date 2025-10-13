Pochettino: "La caviglia di Pulisic ha risposto bene con l'Ecuador. Rispetto a quando è arrivato sta molto meglio"
MilanNews.it
In vista dell'amichevole degli USA contro l'Australia in programma mercoledì notte alle 3 italiane, il ct Pochettino ha parlato anche delle condizioni di Pulisic. Queste le sue dichiarazioni:
“Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile. Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato”.
Pubblicità
News
Nkunku dopo Islanda-Francia 2-2: "La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol ma non l'abbiamo fatto"
Semplici: "Scudetto, Napoli ed Inter favorite. Poi c'è il Milan, con Allegri ha un'identità diversa rispetto al passato"
La reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 La reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
3 Semplici: "Scudetto, Napoli ed Inter favorite. Poi c'è il Milan, con Allegri ha un'identità diversa rispetto al passato"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com