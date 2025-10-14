Nkunku dopo Islanda-Francia 2-2: "La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol ma non l'abbiamo fatto"

Christopher Nkunku, in gol in Islanda-Francia, ha parlato ai microfoni di TF1 al termine del match. Queste le sue parole:

"Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo bene in partita, loro hanno giocato di squadra. Siamo riusciti ad abbassarli, poi abbiamo spinto fino alla fine. Sono gli imprevisti delle partite. Abbiamo cercato di pareggiare, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol (2-1, ndr), cosa che non abbiamo fatto".