Florenzi sbarca in Kings League: sarà nel team "Big Bro" di Moonryde

Florenzi sbarca in Kings League: sarà nel team "Big Bro" di MoonrydeMilanNews.it
Oggi alle 00:10News
di Manuel Del Vecchio

Alessandro Florenzi parteciperà alla Kings League dopo il suo ritiro dal calcio professionistico.

L'ex giocatore rossonero l'ha annunciato nei giorni scorsi con un video sui social: farà parte del team "Big Bro" del noto streamer Dario Ferracci, in arte Moonryde.