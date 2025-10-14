Nuovo stadio di Milan e Inter, Foster e Manica: "Ambiziosi su San Siro"
L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Foster e Manica: 'Ambiziosi su San Siro'". Ieri i due famosi architetti, a cui Milan e Inter hanno affidato il progetto del loro nuovo stadio, sono stati ricevuti a Palazzo Marino dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Presenti all'incontro anche i presidenti dei due club, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, oltre ai rappresentanti delle due proprietà (RedBird e Oaktree).
Queste le parole di Norman Foster e David Manica dopo l'incontro: "Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo".
