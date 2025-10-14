Gazzetta: "Saelemaekers si ferma. Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare"
"Saelemaekers si ferma. Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Alexis Saelemaekers ha riporta in nazionale una lesione di lieve entità al flessore della gamba destra. Tra una settimana il belga si sottoporrà a nuovi esami strumentali, dunque non ci sarà sicuramente domenica contro la Fiorentina.
Chi giocherà al suo posto a destra? Il sostituto naturale è Zachary Athekame che, dopo alcuni spezzoni di partita tra campionato e Coppa Italia, spera di poter finalmente giocare la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan. Durante questa sosta, lo svizzero ha festeggiato anche la prima chiamata con la nazionale maggiore del suo paese.
