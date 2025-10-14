Milan, settimana prossima nuovi esami per Saelemaekers. Quando rientrerà in campo?
Quando rientrerà in campo Alexis Saelemaekers? E' quello che si chiedono tutti i tifosi del Milan dopo l'infortunio muscolare rimediato in nazionale dal belga, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia rossonera. Gli esami a cui si è sottoposto ieri dopo essere rientrato in Italia hanno confermato che c'è stata una lesione di lieve entità al flessore della gamba destra. Nulla di particolarmente grave, ma ovviamente salterà la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina.
Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana sono previsti nuovi esami per capire se Saelemaekers potrà essere a disposizione di Max Allegri già per la sfida casalinga contro il Pisa di venerdì 24 ottobre oppure se il suo rientro slitterà di qualche giorno (il 28 ottobre c'è il turno infrasettimanale in casa dell'Atalanta, mentre il 2 novembre è in programma Milan-Roma).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan