Milan, settimana prossima nuovi esami per Saelemaekers. Quando rientrerà in campo?

Milan, settimana prossima nuovi esami per Saelemaekers. Quando rientrerà in campo?MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:59Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Quando rientrerà in campo Alexis Saelemaekers? E' quello che si chiedono tutti i tifosi del Milan dopo l'infortunio muscolare rimediato in nazionale dal belga, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia rossonera. Gli esami a cui si è sottoposto ieri dopo essere rientrato in Italia hanno confermato che c'è stata una lesione di lieve entità al flessore della gamba destra. Nulla di particolarmente grave, ma ovviamente salterà la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana sono previsti nuovi esami per capire se Saelemaekers potrà essere a disposizione di Max Allegri già per la sfida casalinga contro il Pisa di venerdì 24 ottobre oppure se il suo rientro slitterà di qualche giorno (il 28 ottobre c'è il turno infrasettimanale in casa dell'Atalanta, mentre il 2 novembre è in programma Milan-Roma). 
 