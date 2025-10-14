CorSera: "Milan, il bilancio è ok: terzo utile di fila e ricavi mai così alti nella storia del club"

"Milan, il bilancio è ok: terzo utile di fila e ricavi mai così alti nella storia del club": titola così stamattina il Corriere della Sera che riferisce che ieri il Cda del club rossonero ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, registrando il terzo utile consecutivo dopo quelli del 2023 (+6 milioni) e del 2024 (+4 milioni) e ricavi mai così alti nella propria storia. Un altro dato confortante è quello che riguarda il patrimonio netto che è pari a 199 milioni di euro, cifra che mette in sicurezza il bilancio del club senza che debba intervenire l’azionista ad aumentare il capitale.

Ieri intanto c'è stato anche un incontro importante sul tema del nuovo stadio: i presidenti di Milan e Inter, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, e i rappresentati di RedBird e Oaktree hanno infatti incontro il sindaco milanese Giuseppe Sala insieme a Lord Norman Foster e David Manica, vale a dire i due architetti a cui è stato affidato il progetto del nuovo impianto di rossoneri e nerazzurri. Ecco le loro parole: "“Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo".