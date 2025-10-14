Jashari, il recupero procede bene. Ma dove verrà impiegato quando tornerà?

Procede bene il recupero di Ardon Jashari dopo la frattura composta del perone destro rimediata a fine agosto a Milanello in seguito ad uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Servirà ancora qualche giorno per rivederlo in gruppo e soprattutto in campo, ma ormai il peggio è alle spalle e lo svizzero vede ormai la luce. Quando rientrerà? Tuttosport scrive stamattina: "Se tutto proseguirà per il meglio, l’obiettivo sarà fissato per Milan-Roma del 2 novembre, anche se il mirino potrebbe essere spostato qualche giorno più avanti, la trasferta a Parma dell’8, ultimo sforzo del Diavolo prima della sosta di novembre. Altrimenti, Jashari tornerà a completa disposizione per il derby, atteso alla ripresa il 23 del prossimo mese".

C'è anche un'altra domanda che circola tra i tifosi milanisti: ma dove verrà impiegato quando tornerà a disposizione di Max Allegri visto l'altissimo rendimento in mezzo al campo del trio composto da Fofana, Modric e Rabiot? Questo il pensiero del quotidiano torinese: "Il centrocampo del Milan sembra ormai cristallizzato, tant’è che pure Ricci fatica a trovare spazio e Allegri lo sta plasmando da mezzala. Lo svizzero può muoversi in tutte e tre le posizioni mediane del 3-5-2, anche se il suo meglio finora in carriera lo ha dato in un centrocampo a due. Ma nella mente di Allegri, nell’ipotetico gioco delle coppie dei sei centrocampisti che ha a disposizione in rosa, Jashari potrebbe essere l’alter ego di Luka Modric, complice anche lo spostamento – ideologico e di ruolo – di Ricci nella batteria delle mezzali".

