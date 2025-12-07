Gazzetta: "Linea verde per Max. Il futuro è già qui: dopo il sì di Arizala, c'è Licina nel mirino"

vedi letture

"Linea verde per Max. Il futuro è già qui: dopo il sì di Arizala, c'è Licina nel mirino": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri sono vicini a chiudere per Juan David Arizala, esterno sinistro classe 2005 dell'Independiente Medelin, per una cifra inferiore ai tre milioni di euro. Ma il Diavolo non si intende fermarsi e guarda al futuro anche con un altro potenziale colpo in prospettiva: l'obiettivo è Adin Licina, giocatore classe 2007 che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco e che può giocare da attaccante esterno e da trequartista.

Sul giovane tedesco ci sono anche altri club come Inter, Juventus, Sporting Lisbona e Real Sociedad. In questa stagione, Licina ha collezionato 15 presenze con il Bayern Monaco II, segnando anche un gol. L'attaccante ha giocato poi anche quattro partite e siglato una rete in Youth League.

