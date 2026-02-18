Il CorSport verso Milan-Como: "Leao per il -5"
Stasera il Milan torna in campo contro il Como in una gara di vitale importanza. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Leao per il -5". E ancora: "Contro il Como a San Siro per accorciare sull’Inter capolista e riaprire la lotta per lo scudetto. Il portoghese c’è, Allegri sceglie Rafa e avvisa il Milan "Si decide la stagione".
Di nuovo titolare dunque il portoghese: come ricorda il quotidiano, "Rafa non gioca titolare dalla partita contro la Roma del 25 gennaio scorso, poi ha fatto panchina nella trasferta di Bologna, e pure a Pisa, dove ha giocato solamente nella ripresa per 25 minuti".
Tuttosport apre con le parole di Allegri verso il Como: "I veleni distraggono. Milan, testa solo a noi"
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
