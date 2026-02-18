Il CorSport verso Milan-Como: "Leao per il -5"

Stasera il Milan torna in campo contro il Como in una gara di vitale importanza. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Leao per il -5". E ancora: "Contro il Como a San Siro per accorciare sull’Inter capolista e riaprire la lotta per lo scudetto. Il portoghese c’è, Allegri sceglie Rafa e avvisa il Milan "Si decide la stagione".

Di nuovo titolare dunque il portoghese: come ricorda il quotidiano, "Rafa non gioca titolare dalla partita contro la Roma del 25 gennaio scorso, poi ha fatto panchina nella trasferta di Bologna, e pure a Pisa, dove ha giocato solamente nella ripresa per 25 minuti".