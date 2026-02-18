Stasera il Milan ospita il Como. Il CorSport: "C'è Ricci con Jashari in pole"

Tutto pronto per la sfida tra Milan e Como, in programma stasera a San Siro. Ma quali saranno le scelte di formazione da parte di Massimiliano Allegri? Il CorSport titola a riguardo: "C'è Ricci con Jashari in pole".

Mancherà Adrien Rabiot, l'indiziato numero uno al suo posto è Ricci. Ancora il quotidiano: "Il ballottaggio è per l'altra mezzala: Fofana sarebbe la scelta classica, ma Jashari è parso parecchio in forma ed è in vantaggio per trovare una maglia dal primo minuto; nel caso in cui giocasse lo svizzero, si sistemerebbe da mezzala sinistra con Ricci dall'altro lato. Saelemaekers è recuperato, ma Athekame potrebbe essere confermato.