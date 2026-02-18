A San Siro arriva il Como. CorSera: "Milan, vincere per restare in scia"

di Enrico Ferrazzi

In vista del recupero di stasera a San Siro contro il Como, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan, vincere per restare in scia". Se i rossoneri vogliono tenere vivo il sogno scudetto, devono assolutamente battere questa sera la squadra di Fabregas. Il Diavolo deve tornare a -5, altrimenti l'Inter inizierebbe ad essere troppo lontana.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it