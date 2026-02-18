Verso Milan-Como: le probabili formazioni delle due squadre

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazione di Milan e Como per la gara di questa sera a San Siro: 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.

COMO: (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it