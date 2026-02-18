Gazzetta: "Milan, ti giochi il sogno. La corsa scudetto passata dal Como"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, ti giochi il sogno. La corsa scudetto passata dal Como". Stasera i rossoneri saranno impegnati nel recupero contro il Como, una gara da vincere a tutti i costi per tornare a -5 dalla vetta e tenere vivo il sogno scudetto. A guidare il Diavolo ci sarà ancora una volta Luka Modric, reduce dal gol vittoria contro il Pisa. In attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto Rafael Leao.

In merito alla condizioni fisiche del portoghese, ieri Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene".