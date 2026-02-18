Tuttosport e le scelte di Allegri: "Ricci per Rabiot. Si scalda Jashari"
"Ricci per Rabiot. Si scalda Jashari": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle probabili scelte di formazione di Max Allegri per la gara di questa sera del suo Milan contro il Como a San Siro. In mezzo al campo, i rossoneri, che dovranno vincere a tutti i costi se vorranno tenere vivo il sogno scudetto, dovranno fare a meno dello squalificato Rabiot: al suo posto ci sarà Samuele Ricci, entrato molto bene a Pisa e autore dell'assist per il gol vittoria di Modric.
Ci dovrebbe essere poi un'altra novità nel centrocampo milanista che scenderà in campo stasera dal primo minuto contro il Como: rispetto a venerdì in Toscana, infatti, Youssouf Fofana dovrebbe lasciare il posto ad Ardon Jashari. A completare la mediana rossonera ci sarà ovviamente l'inamovibile Luka Modric.
