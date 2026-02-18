Milan, Leao torna titolare contro il Como? Con lui ci sarà Loftus-Cheek

Per la terza gara di fila, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a schierare Ruben Loftus-Cheek in attacco. Ma chi ci sarà accanto a lui stasera contro il Como? Se contro Bologna e Pisa aveva giocato Christopher Nkunku, stavolta potrebbe toccare a Rafael Leao che non gioca titolare da diverse settimane. Il portoghese, che non è al top della forma a causa del fastidio al pube che lo sta tormentando da parecchio tempo e che non segna da inizio gennaio contro il Genoa, è favorito sul francese per partire dal primo minuto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

In merito alla condizioni fisiche di Leao, ieri Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene".