Mercato Milan, Tuttosport: "C’è Lunin nella lista di Tare, ma priorità a Maignan"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "C’è Lunin nella lista di Tare, ma priorità a Maignan". Il francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono novità sul fronte rinnovo. Per questo il Diavolo si sta guardando intorno e tra i potenziali obiettivi, oltre a soliti Caprile, Suzuki e Atobolu, è spuntato nelle ultime ore anche Andriy Lunin del Real Madrid.

La priorità a Casa Milan, però, è quello di convincere nei prossimi mesi Mike Maignan a firmare il prolungamento. Al momento la trattativa, che sembrava essere in chiusura ad inizio 2025, è congelata. Giovedì, nel pre-partita di Lazio-Milan di Coppa Italia, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato sul tema a SportMediaset: "Rinnovo di Maignan? Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti".

