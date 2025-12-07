Milan, si fa sempre più insistente l'idea di prolungare il contratto di Modric per un altro anno
Luka Modric è il faro del Milan di Max Allegri. Arrivato in estate a Milanello a zero dopo che era scaduto il suo contratto con il Real Madrid, il campione croato ha firmato un annuale, ma ora, visto il suo rendimento e il suo impatto nello spogliatoio milanista, dove viene visto da tutti come un grande esempio da seguire, si fa sempre più insistente l'idea di prolungare il suo rapporto con il club di via Aldo Rossi per un'altra stagione.
Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'intenzione del Milan nasce dal fatto che Modric è sempre uno dei migliori in campo e nessuno interpreta la parte del leader meglio di lui. Dopo aver iniziato in panchina la sfida di giovedì contro la Lazio in Coppa Italia, il centrocampista croato tornerà titolare in mezzo al campo nella gara di domani sera in casa del Torino.
