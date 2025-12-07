Verso Torino-Milan: a sinistra torna Bartesaghi, Estupinan in panchina

di Enrico Ferrazzi

Rispetto a giovedì contro la Lazio in Coppa Italia, domani sera in casa del Torino, nel posticipo della 14^ giornata di Serie A, a sinistra ci sarà il ritorno da titolare di Davide Bartesaghi, che, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport,  si andrà a riappropriare del ruolo di quinto di sinistra, mandando in panchina Pervis Estupinan

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso