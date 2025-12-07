Milan, chi sostituirà Fofana contro il Torino? Oggi la decisione, Ricci favorito su Loftus-Cheek

In vista della gara di domani sera in casa del Torino, dove il Milan ha ottenuto un solo successo nelle ultime dodici partite giocate nel capoluogo piemontese, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione in mezzo al campo dove dovrà scegliere il sostituto di Youssouf Fofana, out per un problema muscolare rimediato nei giorni scorsi. Il francese ha già saltato il match di Coppa Italia contro la Lazio e la speranza a Milanello è che possa tornare a disposizione per la partita di domenica prossima contro il Sassuolo a San Siro.

Ma chi prenderà il posto di Fofana domani sera? Secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio è tra Samuele Ricci, che è favorito al momento, e Ruben Loftus-Cheek. Allegri prenderà una decisione definitiva solo nella giornata di oggi nell'allenamento di rifinitura che è in programma nel pomeriggio prima della partenza in pullman per Torino.

