Verso Torino-Milan: Gabbia tornerà al centro della difesa milanista

Oggi alle 08:59Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Domani sera il Milan, che giovedì è stato eliminato agli ottavi della Coppa Italia dalla Lazio, sarà impegnato in casa del Torino nel posticipo della 14^ giornata di Serie A. Rispetto al match contro i biancocelesti, al centro della difesa milanista non ci sarà Koni De Winter, ma ci sarà il ritorno dal primo minuto di Matteo Gabbia. Ai suoi lati ci saranno Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Lo riferisce questa mattina Tuttosport

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
