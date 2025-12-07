Verso Torino-Milan: Gabbia tornerà al centro della difesa milanista

vedi letture

Domani sera il Milan, che giovedì è stato eliminato agli ottavi della Coppa Italia dalla Lazio, sarà impegnato in casa del Torino nel posticipo della 14^ giornata di Serie A. Rispetto al match contro i biancocelesti, al centro della difesa milanista non ci sarà Koni De Winter, ma ci sarà il ritorno dal primo minuto di Matteo Gabbia. Ai suoi lati ci saranno Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it