Domani il Milan a Torino. Il CorSport: "Garanzia Pulisic"

Dopo la sconfitta contro la Lazio e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan torna a pensare al campionato con la trasferta di Torino, in programma domani sera. Massimiliano Allegri in avanti si affiderà ancora a Christian Pulisic.

L'edizione odierna di Tuttosport apre proprio con un focus sull'americano, che non sempre è stato a disposizione di Allegri: "Sarà solo la sesta partita in campionato per lui dal primo minuto in quattordici giornate: nemmeno la metà delle partite; convocato in otto occasioni, in cinque è stato schierato dall'inizio e in due è subentrato.

La somma dei minuti collezionati in Serie A arriva a 422 giri di lancette, cioè poco più di 50 minuti giocati a partita. Massimiliano Allegri ha avuto uno dei giocatori più determinati del campionato praticamente sempre a mezzo servizio". Nonostante il minutaggio ridotto, l'americano il suo contributo lo ha sempre dato: 7 gol e due assist per lui.