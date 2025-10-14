Jashari, rientro vicino: lo svizzero punta alla Roma. Ma dove verrà impiegato quando tornerà?

Ardon Jashari è stato uno dei grandi colpi del mercato estivo del Milan, arrivato dopo un'infinita trattativa con il Club Brugge. Per ora però Max Allegri non lo ha praticamente avuto quasi mai a disposizione se non per le prime due partite della stagione contro Bari e Cremonese, nelle quali lo svizzero ha giocato in entrambi i casi uno spezzone nella ripresa. Poi a fine agosto è arrivato un grave infortunio: frattura composta del perone dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez.

RIENTRO VICINO - Il suo percorso di recupero sta procedendo bene e senza intoppi. Quando lo rivedremo in campo? Secondo Tuttosport, Jashari punta a tornare tra i convocati di Allegri per la gara casalinga contro la Roma del prossimo 2 novembre. Se non dovesse farcela, qualche giorno dopo c'è la trasferta di Parma (8 novembre), altrimenti il rientro slitterà dopo la sosta per le nazionali quando ci sarà il derby di Milano (23 novembre). Lo staff medico milanista non vuole correre nessun rischio e quindi il giocatore tornerà in campo solo quando starà bene.

DOVE GIOCHERÀ? - C'è però un'altra domanda che si fanno i tifosi del Diavolo: dove verrà impiegato quando rientrerà? In questo avvio di stagione, il trio a centrocampo composto da Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot sembra davvero insostituibile, tanto che giocatori come Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek stanno faticano parecchio a trovare spazio. Secondo Tuttosport, "nella mente di Allegri, nell’ipotetico gioco delle coppie dei sei centrocampisti che ha a disposizione in rosa, Jashari potrebbe essere l’alter ego di Luka Modric, complice anche lo spostamento – ideologico e di ruolo – di Ricci nella batteria delle mezzali". La concorrenza è tanta e agguerrita, Ardon dovrà quindi sgomitare molto per avere le sue chance.

