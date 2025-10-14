Nuovo stadio, parla Norman Foster: "È un progetto straordinario. San Siro un simbolo, ma il periodo storico ci dice che serve un nuovo impianto"

vedi letture

L'architetto britannico Norman Foster, il cui studio insieme a Manica progetterà il nuovo stadio di Milan e Inter, ha parlato così a margine dell'evento "Next Design Perspectives 2025" in Triennale: "Il nuovo stadio di Milano? Stiamo iniziando un processo di design e sarà un viaggio emozionante. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte - riporta Corriere Milano -. È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città, un'eccezionale struttura iconica. Il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio.

Se sono mai stato a San Siro? Ovviamente. È una struttura eroica, quando sei lì ti rendi conto che è un'esperienza spettacolare. Molte persone amano San Siro e non vogliono che venga abbattuto? Ma le esigenze adesso sono diverse, ci sono più tifosi, una diversa qualità della vita, del livello di ospitalità, tutti questi fattori sono dinamici, stanno cambiando. Ed è per questo che lo stadio come appare oggi è diverso da come appariva negli anni '20, quando è nato.

Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e attraversa gli anni successivi, potrà rimanere. Penso che sia una sfida eccitante, San Siro è un simbolo molto potente. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati".

