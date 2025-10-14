Per l'Equipe Maignan è da 4 (insufficiente): perché ha chiesto due giocatori in barriera?

Si riporta di seguito la pagella di Maignan, portiere del Milan, in Islanda-Francia, a cura de L'Equipe:

MAIGNAN (4): Perché ha chiesto due giocatori in barriera, sulla punizione che ha portato al gol dell’1-0 (39’)? Ne sarebbe bastato uno solo, e il secondo francese avrebbe potuto rinforzare la zona. Questo errore di valutazione è costato piuttosto caro alla fine, più comunque della sua scivolata in fase di rinvio (75’).

COME FUNZIONANO LE PAGELLE IN FRANCIA

10-perfetto, 9-eccezionale, 8-molto buono, 7-buono, 6-sufficiente, 5-medio, 4-insufficiente 3-cattivo, 2-molto cattivo, 1-catastrofico

LE PAROLE DI NKUNKU

Christopher Nkunku, in gol in Islanda-Francia, ha parlato ai microfoni di TF1 al termine del match. Queste le sue parole:

"Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo bene in partita, loro hanno giocato di squadra. Siamo riusciti ad abbassarli, poi abbiamo spinto fino alla fine. Sono gli imprevisti delle partite. Abbiamo cercato di pareggiare, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol (2-1, ndr), cosa che non abbiamo fatto".