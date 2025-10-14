Un'ipotesi di rientro potrebbe collocare Saelemaekers tra Roma e Parma: se ne capirà di più dopo il prossimo esame

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sull'infortunio di Alexis Saelemaekers: "Il primo responso filtrato dal ritiro del Belgio purtroppo era veritiero: sul flessore della gamba destra di Saelemaekers c'è una lesione, diagnosi confermata dagli esami strumentali sostenuti a Milanello, dove l'esterno aveva subito fatto ritorno dopo la partita contro la Macedonia del Nord. Fra una settimana il belga effettuerà altri controlli ma, trattandosi di una lesione, non potrà essere uno stop particolarmente breve. Un'ipotesi di rientro lo potrebbe collocare tra Roma (2 novembre) e Parma (8 novembre): se ne capirà di più dopo il prossimo esame".

LE ULTIME

"Saelemaekers si ferma. Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Alexis Saelemaekers ha riporta in nazionale una lesione di lieve entità al flessore della gamba destra. Tra una settimana il belga si sottoporrà a nuovi esami strumentali, dunque non ci sarà sicuramente domenica contro la Fiorentina.

Chi giocherà al suo posto a destra? Il sostituto naturale è Zachary Athekame che, dopo alcuni spezzoni di partita tra campionato e Coppa Italia, spera di poter finalmente giocare la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan. Durante questa sosta, lo svizzero ha festeggiato anche la prima chiamata con la nazionale maggiore del suo paese.

