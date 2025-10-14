Sabatini: "Lo direi anche se riguardasse il Milan o il Sassuolo o altre squadre: mi aspetto di vedere un Napoli che voli da marzo in poi"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”: “Juan Jesus? Va detto che dal punto di vista della leadership è vicinissimo a Buongiorno, poi per altre caratteristiche Buongiorno si fa preferire. Credo che Buongiorno si divida il podio di miglior difensore italiano con Bastoni e Calafiori. Buongiorno ha una certa fragilità ed una propensione all’infortunio, ma non sono competente in materia. Anche perchè la cosa si fa preoccupante. Buongiorno o Bremer? Bremer è leggermente superiore, ma è reduce da un infortunio molto grave. I legamenti crociati comportano un anno per il ritorno in campo e qualche mese di rendimento altalenante e piccoli altri infortuni. Al 100%, al top della condizione e della forma, di meglio, rispetto a Buongiorno, c’è solo Bremer in Serie A. Quando Bremer faceva storie con la Juventus per il rinnovo di contratto, la società bianconera pensò solo a Buongiorno per sostituirlo.

Hien? E’ tipo Bremer per caratteristiche, certe partite è all’altezza di Bremer, ma non ha continuità di rendimento. Lo dico onestamente, lo direi anche se riguardasse il Milan o il Sassuolo o altre squadre, mi aspetto di vedere un Napoli che voli da marzo in poi.

Spinazzola? Ha avuto un infortunio traumatico ai tempi dell’Europeo e quegli infortuni si portano dietro tanti infortuni muscolari. Però non lo terrei fermo per paura che s’infortuni. In questo momento, anche se ci fosse un minimo pericolo di infortunio, non rinuncerei a Spinazzola anche perchè ha tante chances di puntare al Mondiale con la nazionale.