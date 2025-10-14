Ordine: "Poiché Pulisic, per il rendimento che ha fin qui avuto, è inattaccabile per il pari di Torino, allora si punta su Leao"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Rafael Leao: "Leao non è un problema del Milan e nemmeno di Allegri. Leao ha un solo un ritardo da colmare, quello della condizione fisica compromessa dai 45 giorni di stop a causa dell’infortunio muscolare. Anche la convocazione in nazionale non è un contributo, semmai un rischio. A Leao non può essere attribuita la responsabilità del mancato successo sulla Juve a Torino per un motivo molto semplice: perché l’errore più importante della serata è stato commesso da Pulisic che ha tirato in curva il rigore. Poiché Pulisic, per il rendimento che ha fin qui avuto, è inattaccabile, allora si punta su Leao. Se tra un mese, quando raggiungerà il top dello stato di forma, sarà ancora il Rafa che abbiamo intravisto col Napoli -chè con la Juve ha subito tentato di fare gol da metà campo- allora potremo riaprire il processo".

MILAN, IL BILANCIO SORRIDE

Se sul campo le cose stanno andando decisamente meglio rispetto all'anno scorso, a livello di bilancio a Casa Milan possono sorridere per il terzo anno di fila. I conti del club rossonero sono invidiabili: ieri il Cda ha infatti approvato il bilancio al 30 giugno 2025, registrando il terzo utile consecutivo dopo quelli del 2023 (+6 milioni d euro) e del 2024 (+4 milioni di euro). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che riporta alcuni dati del bilancio milanista: risultato netto positivo per 3 milioni di euro e fatturato da 495 milioni, quasi 40 milioni in più rispetto allo scorso esercizio. I ricavi del Milan non sono mai stati così alti nella storia del club di via Aldo Rossi. A questi numeri il Diavolo è arrivato grazie non solo agli introiti della Champions League, fra premi Uefa e ricavi da stadio, pari a 80 milioni, ma anche ai sacrifici di Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu, dalle cui cessioni i rossoneri hanno ottenuto delle plusvalenze molto importanti. C'è poi un altro numero fondamentale che emerge dall'ultimo bilancio milanista, cioè quello del patrimonio netto che è pari a 199 milioni di euro: questa cifra mette in sicurezza il bilancio del club senza che debba intervenire l’azionista ad aumentare il capitale. Intanto però serve rientrare subito in Champions League, così da portare nuovi introiti ed evitare di dover fare altri sacrifici sul mercato. L'inizio di stagione della formazione di Max Allegri fa ben sperare, ma la strada è ancora lunga.

