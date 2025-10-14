Italia-Israele, i numeri di maglia degli azzurri: Gabbia avrà il 2

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20
di Enrico Ferrazzi

In vista della gara di questa sera contro Israele, sono stati comunicati i numeri di maglia dei giocatori dell'Italia convocati dal ct Rino Gattuso: l'unico rossonero presente, cioè Matteo Gabbia, indosserà la maglia numero 2

Ecco i numeri di maglia dell'Italia riporta da TMW: 

1. Gianluigi Donnarumma
2. Matteo Gabbia
3. Federico Dimarco
4. Leonardo Spinazzola
5. Manuel Locatelli
6. Destiny Udogie
7. Riccardo Orsolini
8. Sandro Tonali
9. Mateo Retegui
10. Giacomo Raspadori
11. Roberto Piccoli
12. Alex Meret
13. Riccardo Calafiori
14. Guglielmo Vicario
15. Francesco Pio Esposito
16. Bryan Cristante
17. Davide Frattesi
18. Nicolò Barella
19. Nicolò Cambiaghi
20. Andrea Cambiaso
21. Diego Coppola
22. Giovanni Di Lorenzo
23. Gianluca Mancini
 