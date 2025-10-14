Gattuso verso Italia-Israele: "Questi 10mila è come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Questi 10mila è come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore". Il ct azzurro Gennaro Gattuso si prepara così alla serata di Udine: la sua Italia scende in campo contro Israele per blindare il secondo posto che vale i playoff nella corsa alle qualificazioni ai mondiali 2026. "Dobbiamo tornare a essere l'Italia - le parole del ct azzurro nell'esclusiva a Rai Sport -. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo.

Lo diventavamo sul campo, con la forza e la volontà e l'unità di intenti". Quanto alla formazione, assente Moise Kean infortunato, Gattuso ha spiegato: "Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene, può aiutarci a gara in corso". (ANSA).