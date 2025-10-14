Kean lascia il ritiro della Nazionale ed è in dubbio per il Milan

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - "Tornerò molto presto, forza azzurri". Con un messaggio sul proprio profilo Instagram Moise Kean ha voluto tranquillizzare sulle sue condizioni dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata all'inizio della partita a Tallinn contro l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. "Nessuno può stoppare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, forza azzurri", il post per intero diffuso via social. L'attaccante della Fiorentina e dell'Italia aveva sbloccato il risultato sabato sera segnando dopo appena quattro minuti, di lì a poco l'infortunio e l'uscita anticipata dal terreno di gioco.

La risonanza magnetica effettuata da Kean a Udine, dove è arrivato insieme ai compagni della Nazionale, hanno escluso danni seri ma il giocatore, indisponibile per il match di domani contro Israele, ha comunque lasciato il ritiro azzurro per fare rientro a Firenze. La sua presenza per la trasferta della Fiorentina domenica con il Milan resta al momento in dubbio. (ANSA).