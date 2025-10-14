Di Marzio spiega: "Boniface e Harder: i documenti erano già stati scambiati, poi una società ha tutto il diritto fino alle firme di non proseguire"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è così espresso a Milan Vibes sulla trattativa Boniface: “Con Boniface il Milan era consapevole delle problematiche fisiche che aveva avuto il giocatore. Non stiamo parlando di una società che non fosse a conoscenza di quello che era l’excursus e il percorso di Boniface. Ha voluto comunque essere ancora più sicura di quelle che erano le condizioni fisiche del giocatore, anche in prospettiva futura, nonostante fosse un prestito, perché sai a volte quando fai gli investimenti che compri il giocatore e spendi 40 milioni, allora magari è chiaro che i problemi passati incidano ancora di più, però evidentemente, al di là che fosse un prestito o meno, in quel momento, dopo aver valutato quella che era la sua tabella clinica del passato e del presente, si è deciso di andare su un giocatore più pronto, che potesse essere più pronto e dare delle garanzie diverse.

È stata fatta una valutazione, che a livello di forma non sia stato bellissimo fare arrivare il giocatore e farlo andare via, però è stato più trasparente e meno ipocrita di tanti che fanno fare le visite mediche all’estero, magari non si sa e l’operazione non viene fatta lo stesso, qui invece si sapeva che il giocatore arrivava, è stata fatta una scelta, dispiace anche per il giocatore per come è andata a finire, perché so che ci teneva tanto a vestire la maglia del Milan, però capita come è capitato per Harder con un contratto praticamente già firmato, i documenti erano già stati scambiati, poi una società ha tutto il diritto, fin quando non ci sono le firme di tutte le parti in causa, di non proseguire perché capita che hai una opportunità di prendere Nkunku e pensi che Nkunku possa essere più utile per il presente e futuro rispetto a un giocatore che era comunque tutto da valutare".