Fabrizio Romano su Tomori: “Il rinnovo è la priorità. Milan pronto al dialogo”

Nel suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato nell'ultimo video della volontà di rinnovo da parte della società del contratto di Fikayo Tomori, facendo un punto della situazione su questa trattativa.

"Il Milan sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco questo pensiero si fa sempre più forte all'interno di Casa Milan, all'interno della dirigenza, all'interno della staff, sono tutti molto contenti dell'atteggiamento di Tomori, delle prestazioni di Tomori. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l'agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi. Il Milan è molto soddisfatto, il discorso di Tomori parte da lontano, si è inizato a pensare a questo quando nello scorso mercato di Gennaio c'era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate, ma il Tomori di questa stagione è tutt'altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi".