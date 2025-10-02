Gozzini rivela: "Pur di portare a Torino Saelemaekers, la Juve lo avrebbe inserito nell'affare Vlahovic al Milan"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Alexis Saelemaekers: "I rossoneri potrebbero cambiare in difesa per l’infortunio di Tomori, ma è negli altri reparti che Allegri cerca possibili soluzioni vincenti. Per esempio sulle fasce laterali, provando a fare di Saelemaekers una spina nel fianco della difesa Juve. Alexis a tutta fascia ha già prodotto il gol al Napoli e una serie di buone prestazioni. E’ nel Milan di Allegri che il belga ha trovato finalmente la giusta collocazione: esterno destro del centrocampo a cinque, in supporto alla difesa e in aggiunta all’attacco. In questa versione così pratica Alexis ha guadagnato la stima di diversi club, tra cui la Juventus stessa.

In estate la dirigenza bianconera lo avrebbe volentieri accolto a Torino, anche nell’affare Vlahovic: in sostanza, pur di portare in squadra Saelemaekers, la Juve avrebbe rinunciato al centravanti che per settimane è stato in orbita rossonera. Ognuno è poi rimasto al proprio posto: quello di Alexis nel Milan non era così scontato, o almeno non nel ruolo da protagonista che gli è riconosciuto oggi".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".