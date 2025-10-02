Poche presenze con il Milan ma Bartesaghi è già finito nel mirino di una big di Premier

vedi letture

Il buco lasciato sulla sinistra da Pervis Estupinan verrà coperto domenica contro la Juventus da Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile del Milan, classe 2005, che nella passata stagione ha fatto spola tra Prima Squadra e U23, dove ha giocato sia da esterno, suo ruolo naturale, che da difensore centrale adattato.

Fino a questo momento il giovane terzino ha collezionato appena 17 presenze con la maglia del Milan, per un totale di 379' (ovvero poco più di 4 partite intere). Eppure, nonostante questo, scrivono i colleghi de La Gazzetta dello Sport che Davide Bartesaghi avrebbe attirato su di sé l'attenzione di una grande d'Inghilterra e d'Europa come l'Arsenal, che nonostante la poca esperienza starebbe cominciando a seguire più da vicino il 33 rossonero.