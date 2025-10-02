A gennaio il Milan prenderà un attaccante? Moretto: "Si vuole vedere come procede il campionato..."

Per tutto il mercato estivo i dirigenti rossoneri hanno provato ad individuare un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Max Allegri, arrivando anche ad ipotizzare uno scambio Santi Gimenez-Dovbyk nelle ultime ore di mercato. Operazione che non è andata a buon fine, lasciando il reparto offensivo immutato se non per l'arrivo di Nkunku, che per quanto forte non è di certo la punta di peso cercata da Allegri. La domanda quindi è: a gennaio il Milan tornerà sul mercato? Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Per quanto riguarda l’attaccante del Milan da quello che so si vuole vedere come procede il campionato del Milan, come procede la gestione del gruppo e come reagiscono determinati calciatori a questo lavoro di Allegri prima di puntare eventualmente ad un attaccante a gennaio oppure no. Credo che sia leggermente presto adesso per dirlo. Vediamo nei prossimi mesi. Poi comunque il Milan ha una competizione: se si trova la quadra a livello di risultati e di continuità come sembra non serve intervenire a gennaio, in un mercato che ti regala opportunità ma magari vai su giugno per una programmazione diversa”.