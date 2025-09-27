Ceccarini: "Possibile derby di mercato tra Milan e Inter per Caprile"

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha raccontato di un possibile derby di mercato tra Milan e Inter per Elia Caprile, portiere del Cagliari: "Il mercato dei portieri è destinato ad essere uno dei più interessanti. Ovviamente stiamo parlando della prossima estate ma questi mesi saranno decisivi per capire le strategie di alcuni club. La questione Maignan è una delle più calde ma attenzione anche a quello che potrebbe accadere in casa Inter con Sommer. La sensazione è che a fine stagione ci possa essere un addio e per questo ecco che l’Inter sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative.

Si profila intanto un derby anche con il Milan. Si perché Caprile è uno dei profili monitorati e piace molto. Non è il solo nel senso che anche il nome di Meret è da tenere presente nonostante il recente rinnovo fino al 2027 con il Napoli. La presenza di Milinkovic-Savic potrebbe però progressivamente cambiare gli scenari e quindi ecco che rimane un’ipotesi da considerare. È chiaro che l’Inter non si fermerà a questo. A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto.