Milan al lavoro anche per il rinnovo di Saelemaekers: contratto fino al 2029 e ingaggio da tre milioni

Oltre che per Christian Pulisic, non ci dovrebbero essere particolari problemi nemmeno per il rinnovo di Alexis Saelemaekers, tornato al Milan dopo i due prestiti a Bologna e Roma e ora titolare indiscusso nella squadra di Max Allegri. Il contratto del belga scade nel 2027 e per lui è pronto un prolungamento fino al 2029, ma si parla anche di 2030.

Saelemaekers avrà poi anche un importante aumento dell’ingaggio che raddoppierà e passerà dagli attuali 1,5 milioni a 3 milioni di euro. I contatti con l'agente Stipic sono già avviati da settimane e la speranza in via Aldo Rossi è di arrivare molto presto ad un accordo definitivo. Lo riferisce Tuttosport.

