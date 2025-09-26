Verso Milan-Napoli: torna Leao, due i dubbi
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku 25 Balentien.
Indisponibili: Jashari
Squalificati: -
Diffidati: -
Ballottaggi: Fofana-Loftus-Cheek (70-30); Gimenez-Nkunku (65-35)
PROBABILE FORMAZIONE MILAN-NAPOLI: LE ULTIME SUI ROSSONERI
In vista di Milan-Napoli, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici titolare schierato sabato scorso in casa dell'Udinese, quindi quello composto da Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a centrocampo, e la coppia Pulisic-Gimenez in attacco.
Dopo poco meno di 40 giorni dal suo infortunio contro il Bari in Coppa Italia, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per il big match di domenica contro il Napoli, anche se ovviamente partirà dalla panchina per una questione di tenuta fisica, non essendo ancora al 100%. Leao è, dunque, a disposizione, ma sarà pronto, così come Nkunku, a gara in corso. Pronti dalla panchina anche Loftus-Cheek e Ricci, apparsi in buona condizione nelle ultime uscite.
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
