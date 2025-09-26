Hojlund: "Il Milan mi ha seguito tanto in estate? So solamente che sono felice dove sono, qui a Napoli"

Hojlund: "Il Milan mi ha seguito tanto in estate? So solamente che sono felice dove sono, qui a Napoli"
Oggi alle 12:30
di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi de La Repubblica, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato del suo presente, del suo futuro ed anche della sfida in programma domenica a San Siro contro il Milan, club che l'ha cercato con una certa insistenza la scorsa estate di calciomercato. 

Domenica c'è il Milan, che in estate l'ha inseguita a lungo
"So solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli".

Che sfida sarà a San Siro?
"Molto importante: affronteremo una squadra davvero forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore. Ma andremo lì per crcare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto sulla maglia è una responsabilità, oltre che un privilegio". 