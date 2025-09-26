Masala: "Calma, ci vuole calma… Però a Milanello e dintorni c’è un’atmosfera che autorizza ad andare avanti su una rotta che sembra giusta"

Andrea Masala, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Milan, sei in palla, contro il Napoli puoi e devi giocartela: Allegri si morde la lingua, ma sotto sotto lo dice anche lui. A se stesso e a chi snobbava i suoi. Sei gol in due partite: tre gol sabato all’Udinese, tre all’esordio in Coppa Italia con il Lecce, altri 90 e passa minuti a porta inviolata. I rossoneri non si limitano a sbrigare pratiche più o meno complicate, ma si fanno piacere. A Max e al suo staff, vice Landucci compreso, va riconosciuto che i suoi hanno ritrovato il gusto di far girare la palla.

La bellezza della manovra non è fine a se stessa, c’è più ricerca della profondità e della puntata verticale, con diversi uomini oltre la linea della palla. Molta sostanza, unita a un nuovo atteggiamento. Okay, il Milan supera di slancio un fragile Lecce, in dieci dopo nemmeno 20 minuti: esultare senza freni e gridare a un Diavolo pigliatutto sarebbe fuori luogo. Calma, ci vuole calma… secondo un antico tormentone di Allegri con la C aspirata da buon livornese. Però a Milanello e dintorni c’è un’atmosfera che autorizza ad andare avanti su una rotta che sembra giusta".