Masala: "Calma, ci vuole calma… Però a Milanello e dintorni c’è un’atmosfera che autorizza ad andare avanti su una rotta che sembra giusta"
Andrea Masala, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Milan, sei in palla, contro il Napoli puoi e devi giocartela: Allegri si morde la lingua, ma sotto sotto lo dice anche lui. A se stesso e a chi snobbava i suoi. Sei gol in due partite: tre gol sabato all’Udinese, tre all’esordio in Coppa Italia con il Lecce, altri 90 e passa minuti a porta inviolata. I rossoneri non si limitano a sbrigare pratiche più o meno complicate, ma si fanno piacere. A Max e al suo staff, vice Landucci compreso, va riconosciuto che i suoi hanno ritrovato il gusto di far girare la palla.
La bellezza della manovra non è fine a se stessa, c’è più ricerca della profondità e della puntata verticale, con diversi uomini oltre la linea della palla. Molta sostanza, unita a un nuovo atteggiamento. Okay, il Milan supera di slancio un fragile Lecce, in dieci dopo nemmeno 20 minuti: esultare senza freni e gridare a un Diavolo pigliatutto sarebbe fuori luogo. Calma, ci vuole calma… secondo un antico tormentone di Allegri con la C aspirata da buon livornese. Però a Milanello e dintorni c’è un’atmosfera che autorizza ad andare avanti su una rotta che sembra giusta".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan