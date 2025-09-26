Gozzini: "Napoli da affrontare, confidano i calciatori del Milan, con un dodicesimo pronto a dare sostegno: i tifosi della Curva Sud"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Il divertimento è per tutti: ogni glocatore della rosa, compresi Odogu e il glovane Balentien, hanno avuto il loro spazio. Oltre ai ragazzi e ai grandi saggi come Modric, c'è un gruppo di giocatori nel pieno della carriera: da Saelemaekers a Tomori agli stessi Gimenez e Rabiot. Ognuno è coinvolto e responsabilizzato e poi partecipe del successi. Il Milan crea perché cerca di comandare il gloco, senza naturalmente trascurare la base: la difesa. La squadra è -al pari del Liverpool - quella che ha concesso meno tiri nello specchio della porta nel magglori cinque campionati europei in corso: nove. Di sei partite, cinque si sono chiuse senza gol subiti. Ora la linea sarà messa alla prova del Campioni d'Italla. Da affrontare - confida la squadra - con un uomo in più, un dodicesimo pronto a dare sostegno: i tifosi della Curva Sud".

ALLEGRI IL TRASFORMISTA

Corto muso a chi? Il nuovo Milan di Max Allegri gioca, vince e si diverte, offrendo prestazioni anche di un certo livello, non solo a livello difensivo ma anche e soprattutto offensivo. Basti pensare che in questo inizio di stagione, comprendendo anche la Coppa Italia, sono 12 i gol messi a segno dalla formazione rossonera in 6 partite, ovvero una media di almeno due marcature ogni 90'. Mica male per un allenatore che si diceva vincesse sempre 1 a 0. Ad ulteriore conferma dell'evoluzione di Max Allegri il fatto che tutta la squadra è coinvolta nella manovra offensiva, come conferma il fatto che in queste prime 6 uscite stagionali sono andati a segno ben 8 giocatori differenti, uno in pratica per ogni reparto. E pensare che questa squadra non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale offensivo, visto che da più di un mese deve fare a meno del suo giocatore più importante ed incisivo, Rafael Leao. Oltre a un attacco importante, comunque, il Milan non trascura la difesa, che insieme a quella del Liverpool è quella che ha concesso meno tiri nello specchio della porta (9) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Adesso tutto questo dovrà essere messo alla prova prima con il Napoli campione d'Italia e poi con la Juventus, per capire effettivamente di che pasta è fatta questa squadra.