Serie A, la classifica aggiornata. Primi tre punti per la Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Fiorentina-Udinese 5-1 di questo pomeriggio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21*
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Atalanta 19
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più