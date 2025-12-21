Florenzi: "Leao non si rende conto che quando fa la fase difensiva aiuta la squadra ad avere più fiducia"
Discussioni molto interessanti su Sky Sport nella serata di ieri: in studio si parlava di quanto sia importante, nel calcio di oggi, il lavoro difensivo che parte dagli attaccanti. In studio c'era anche l'ex rossonero Alessandro Florenzi, a cui è stato chiesto di Rafa Leao e del suo atteggiamento. Queste le considerazioni dell'ex terzino:
"Leao non si rende conto che quando fa la fase difensiva aiuta la squadra ad avere più fiducia. Se vedo che l’attaccante per tre volte torna e una no quella volta te la perdono e corro anche per te… Non so se mi sono fatto capire".
