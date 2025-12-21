Pasotto: "Se a giocatori come Leao, Pulisic e Nkunku non viene permessa la profondità, il peso specifico offensivo diventa nullo"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sui problemi del Milan: "Se a giocatori come Leao, Pulisic e Nkunku non viene permessa la profondità, il peso specifico offensivo diventa nullo. Servire Rafa spalle alla porta non serve, e lo stesso vale per i due compagni. Questo però è solo un aspetto, perché poi c'è quello che grava sulle spalle delle punte: il Milan, a parte Pulisic (e nemmeno sempre), non è in grado di poggiarsi sugli attaccanti per poter salire. I palloni che arrivano sulla trequarti raramente vengono protetti e smistati. E non essendoci una vera prima punta, l'area spesso è deserta. La situazione più frequente? Saelemaekers col pallone fra i piedi che alza la testa, non vede nessuno in area ed è costretto a giocarla ai limiti dell'area, dove spesso i rossoneri perdono palloni sanguinosi esponendosi alle ripartenze".

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“Abbiamo affrontato - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a SportMediaset al termine di Napoli-Milan - un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui duoi gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol che potevi fare meglio devi capire come fare meglio. Era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.