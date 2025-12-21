Al via la Coppa d’Africa: ecco il calendario completo dei gironi

Al via la Coppa d’Africa: ecco il calendario completo dei gironi MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:24News
di Andrea La Manna

Partirà stasera la Coppa d'Africa 2025. Alle ore 20:00, orario italiano, inizieranno le prime partite dei diversi gironi. Di seguito tutti i raggruppamenti e il calendario di tutte le partite di questa prima fase, che porterà poi alla creazione del tabellone per l'eliminazione dirette. Ricordiamo che nessun rossonero è impegnato in questo torneo.

GRUPPO A (ISOLE COMORE, MALI, MAROCCO, ZAMBIA)

21/12 ore 20:00 - Marocco vs Isole Comore (Rabat)

22/12 ore 15:30 - Mali vs Zambia (Casablanca)

26/12 ore 13:00 - Marocco vs Mali (Rabat)

26/12 ore 15:30 - Zambia vs Isole Comore (Casablanca)

29/12 ore 18:30 - Zambia vs Marocco (Rabat)

29/12 ore 18:30 - Isole Comore vs Mali (Casablanca)

GRUPPO B (ANGOLA, EGITTO, SUDAFRICA, ZIMBABWE)

22/12 ore 18:00 - Egitto vs Zimbabwe (Agadir)

22/12 ore 20:30 - Sudafrica vs Angola (Marrakech)

26/12 ore 18:00 - Egitto vs Sudafrica (Agadir)

26/12 ore 20:30 - Angola vs Zimbabwe (Marrakech)

29/12 ore 20:30 - Angola vs Egitto (Agadir)

29/12 ore 20:30 - Zimbabwe vs Sudafrica (Marrakech)

GRUPPO C (NIGERIA, TANZANIA, TUNISIA, UGANDA)

23/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tanzania (Fes)

23/12 ore 15:30 - Tunisia vs Uganda (Rabat)

27/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tunisia (Fes)

27/12 ore 15:30 - Uganda vs Tanzania (Rabat)

30/12 ore 18:00 - Uganda vs Nigeria (Fes)

30/12 ore 18:00 - Tanzania vs Tunisia (Rabat)

GRUPPO D (BENIN, BOTSWANA, RD CONGO, SENEGAL)

23/12 ore 18:00 - Senegal vs Botswana (Tangeri)

23/12 ore 20:30 - RD Congo vs Benin (Rabat)

27/12 ore 18:00 - Senegal vs RD Congo (Tangeri)

27/12 ore 20:30 - Benin vs Botswana (Rabat)

30/12 ore 20:30 - Benin vs Senegal (Tangeri)

30/12 ore 20:30 - Botswana vs RD Congo (Rabat)

GRUPPO E (ALGERIA, BURKINA FASO, GUINEA EQUATORIALE, SUDAN)

24/12 ore 13:00 - Algeria vs Sudan (Rabat)

24/12 ore 15:30 - Burkina Faso vs Guinea Equatoriale (Casablanca)

28/12 ore 13:00 - Algeria vs Burkina Faso (Rabat)

28/12 ore 15:30 - Guinea Equatoriale vs Sudan (Casablanca)

31/12 ore 18:00 - Guinea Equatoriale vs Algeria (Rabat)

31/12 ore 18:00 - Sudan vs Burkina Faso (Casablanca)

GRUPPO F (CAMERUN, COSTA D'AVORIO, GABON, MOZAMBICO)

24/12 ore 18:00 - Costa d'Avorio vs Mozambico (Marrakech)

24/12 ore 20:30 - Camerun vs Gabon (Agadir)

28/12 ore 18:00 - Costa d'Avorio vs Camerun (Marrakech)

28/12 ore 20:30 - Gabon vs Mozambico (Agadir)

31/12 ore 20:30 - Gabon vs Costa d'Avorio (Marrakech)

31/12 ore 20:30 - Mozambico vs Camerun (Agadir)