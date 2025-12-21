Premier League, il Manchester City corre ma l'Arsenal resiste in testa

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Manchester City mette tanta pressione sull'Arsenal continuando a vincere, ma la capolista risponde e mantiene due punti di vantaggio sulla squadra di Guardiola dopo la 17/a giornata di Premier League, che vede anche il successo del Liverpool sul Tottenham e il pareggio del Chelsea a Newcastle. L'Arsenal non è brillante come era tempo fa ma batte comunque l'Everton con un rigore realizzato da Gyokeres prima della mezzora, difeso senza affanno per il resto della partita. Tanto basta per evitare l'aggancio da parte del City, che col 3-0 al West Ham vince la settima partita consecutiva in tutte le competizioni. Sempre decisivo Haaland, che segna due gol e firma l'assist per il terzo, realizzato da Reijnders. Con 19 gol in 17 partite, il norvegese è ampiamente in testa alla classifica marcatori.

Il Liverpool vince e raggiunge il Chelsea al quarto posto ma il successo sugli Spurs per 2-1 mette in evidenza tutte le difficoltà di questo periodo: nel finale, in 11 contro dieci e poi nove per le espulsioni di Xavi Simons e Cristian Romero, i Reds rischiano comunque di farsi raggiungere. Il Tottenham scivola intanto al 13/o posto, indebolendo ancor di più la posizione del suo allenatore danese, Thomas Frank. E' fortunato il Chelsea di Maresca per il 2-2 ottenuto a Newcastle in rimonta dopo aver subito due gol nei primi venti minuti e con la squadra di casa furiosa per un rigore non concesso dall'arbitro che avrebbe rafforzato il suo vantaggio. (ANSA).