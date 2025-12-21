Serie A, Fiorentina-Udinese 5-1: arriva la prima vittoria in campionato della Viola

Alla sedicesima giornata della Serie A 2025/26 arriva la prima vittoria in campionato della Fiorentina, che sale così a 9 punti in classifica: la Viola accorcia sul Pisa penultimo in classifica. La squadra di Vanoli mette subito la gara in discesa: superiorità numerica dopo 8 minuti a causa di una sciocchezza in uscita di Okoye, che prende palla con le mani fuori area da ultimo uomo. Rosso ed Udinese in dieci uomini. Parte così lo show della Fiorentina.

Prima il palo di Gudmundsson, poi il gol di Mandragora con uno schema su calcio di punizione. Nonostante il vantaggio grande protesta e contestazione del pubblico viola, tant'è che la partita è stata sospesa per qualche minuto a causa di fumogeni, petardi e altri oggetti che sono stati lanciati all’interno del campo. La situazione rientra e si può continuare: a fine primo tempo arriva il raddoppio Gudmundsson ed il terzo gol di Ndoru. Nella ripresa la doppietta di Kean mette il punto definitivo alla sfida, rendendo inutile lo splendido gol di Solet.