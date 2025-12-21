L'ambasciatore italiano a Riad: "Polemiche? No, qui il calcio è seguito con passione"

Tante e doverose polemiche su sono create dopo l’ultima, ancora in corso, edizione della Supercoppa Italiana a Riad. Tra stadi vuoti, problemi di passaporti e carte di imbarco questo evento, ormai da diverso tempo rappresenta quasi un problema più che un’opportunità di crescita per il calcio italiano. Non la pensa così l’ambasciatore italiano a Riad Carlo Balocchi, intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue considerazioni in merito:

"È un appuntamento che rafforza il legame già consolidato tra i due Paesi. Qui il calcio è seguito con straordinaria passione, In un mercato dinamico: il Regno ha investito in infrastrutture moderne, grandi eventi internazionali e programmi dedicati ai giovani. L'Arabia Saudita è un hub sportivo globale".